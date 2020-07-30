Новости Кузбасса

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса информирует, что в соответствии с внесенными изменениями в статью 13 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» перевозка или перегон животных должны осуществляться по согласованным с органами, осуществляющими федеральный государственный ветеринарный надзор, маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных.

С начала года в Управление Россельхознадзора поступило 483 обращения от хозяйствующих субъектов для согласования маршрутов перевозки животных.

Все обращения были рассмотрены. Не прошли согласования 45 обращений, так как в обращениях не была указана вся необходимая информация. В частности, в заявлениях хозяйствующие субъекты забывают указать полную информацию вида животного, его пол, год рождения, количество животных с указанием инвентарного номера, клички(если перевозится свыше пяти голов), не прикладывается опись животных. Также забывают прописывать цель использования (содержание, разведение, убой, соревнования и т.д.), маршрут следования, вид транспорта(автомобильный, железнодорожный, авиационный).

По всем интересующим вопросам, связанным с согласованием маршрута перевозки или перегона животных необходимо обращаться в отдел государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса по телефону 8(3842)36-15-86.