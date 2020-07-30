Новости Кузбасса

Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе Управление Россельхознадзора согласовало 438 обращений маршрутов перевозки животных.

 

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса информирует, что в соответствии с внесенными изменениями в статью 13 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» перевозка или перегон животных должны осуществляться по согласованным с органами, осуществляющими федеральный государственный ветеринарный надзор, маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных.

С начала года в Управление Россельхознадзора поступило 483 обращения от хозяйствующих субъектов для согласования маршрутов перевозки животных.

Все обращения были рассмотрены. Не прошли согласования 45 обращений, так как в обращениях не была указана вся необходимая информация. В частности, в заявлениях хозяйствующие субъекты забывают указать полную информацию вида животного, его пол, год рождения, количество животных с указанием инвентарного номера, клички(если перевозится свыше пяти голов), не прикладывается опись животных. Также забывают прописывать цель использования (содержание, разведение, убой, соревнования и т.д.), маршрут следования, вид транспорта(автомобильный, железнодорожный, авиационный).

По всем интересующим вопросам, связанным с согласованием маршрута перевозки или перегона животных необходимо обращаться в отдел государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса по телефону 8(3842)36-15-86.

 

Общество
kuzbassnews.ru
30/07/2020
Общество

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
О снятии режима усиленного лабораторного контроля с рыбоперерабатывающего предприятия Кемеровской области
Бороковская сельская библиотека Кузбасса вошла в тройку победителей всероссийского конкурса
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Власти на сутки запретят кузбассовцам покупать алкоголь
Продажа спиртного в Кемеровской области временно окажется под запретом в связи с выдачей аттестатов...
В Кемерове увеличилось число больных коронавирусом
Оперштаб опубликовал свежие данные по коронавирусу в городе Кемерово. За прошедшие сутки...
В Кемерове на старом мосту нашли тело мужчины
Накануне, 28 июля, в Кемерове на старом Кузнецком мосту был обнаружен труп мужчины. Судя по снимкам...
Двое жителей Кузбасса обвиняются в убийстве приятеля
В Мысках двое местных жителей 30 и 33-х лет обвиняются в убийстве знакомого, которого скинули с...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus