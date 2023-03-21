При проведении мониторинга данных в области ветеринарии ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса в феврале 2023г. выявлено нарушение, допущенное уполномоченным лицом акционерного общества «ТАНДЕР» выразившиеся в следующем: уполномоченное лицо осуществляло гашении входящих эВСД с увеличением объема продукции, путём оформления актов несоответствия.

Таким образом уполномоченным лицом акционерного общества, осуществлен ввод в оборот продукции без электронных ветеринарных сопроводительных документов общим объёмом 4836,215 кг., реализация которой запрещена, поскольку не подтверждена прослеживаемость.

Уполномоченному лицу АО «ТАНДЕР» выдано предупреждение по средствам ФГИС Ветис.Паспорт., юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. После ранее выданного предупреждения юридическое лицо в телефонном режиме уведомило Управление, что с уполномоченным лицом проведена беседа, после чего уполномоченное лицо произвело инвентаризацию по списанию объёма.