В Кузбассе Управлением Россельхознадзора ГБУ «Тисульская СББЖ» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

При проведении мониторинга данных в области ветеринарии ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса в марте 2023г. выявлено нарушение, допущенное заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ «Тисульская станция по борьбе с болезнями животных» выразившиеся в следующем: заведующей лабораторией ВСЭ оформлен производственный ВСД на молочную продукцию «сметана», путем оформления транзакции переработка/производство без указания сырья. Далее данная партия была направлена в лабораторию ВСЭ ГБУ «Тисульская СББЖ» с целью «реализация после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы».

После проведения ветеринарной санитарной экспертизы данная продукция была выпущена в реализацию, что подтверждается транспортным эВСД, выданным заведующей лабораторией ВСЭ. По аналогичной схеме заведующей лабораторией ВСЭ были оформлены еще 5 производственных ВСД.

Таким образом, заведующей лабораторией ВСЭ ГБУ "Тисульская СББЖ" оформлены ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольною продукцию, прослеживаемость которой не подтверждена, что является нарушением ветеринарных правил по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.

Государственному бюджетному учреждению «Тисульская станция по борьбе с болезнями животных» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.