При проведении мониторинга данных в области ветеринарии ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса в феврале 2023г. выявлено нарушение, допущенное ветеринарным врачом ГБУ «Новокузнецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» выразившиеся в следующем: ветеринарный врач во входной журнал физического лица ЛПХ Ляпина М.Б. внес вручную запись на продукцию - говядина в полутушах и четвертинах охлажденная по бумажному ВСД без указания обязательных реквизитов документа.

После чего ветеринарным врачом оформлена производственная транзакция где говядина в полутушах и четвертинах охлажденная использовалась в качестве сырья из которого были выработаны субпродукты говяжьи охлажденные (почки, печень, легкие, сердце, голова). Производство субпродуктов говяжьих охлажденных (почки, печень, легкие, сердце, голова), из сырья: говядина в полутушах и четвертинах охлажденная не возможно и нелогично.

Таким образом ветеринарным врачом, осуществлен ввод в оборот продукции, реализация которой запрещена, поскольку не подтверждена прослеживаемость, а также нарушены правила оформления ВСД.

Государственному бюджетному учреждению «Новокузнецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.