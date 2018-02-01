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В Кузбассе усилят контроль за водителями снегоходов

В Кемеровской области сотрудники Госавтоинспекции и Гостехнадзора проверяют водителей снегоходов и их транспорт.

Сотрудников ведомств интересует поставлен ни снегоход на учет, есть ли у водителей права на управление этим видом транспорта, а также в каком виде водитель управляет своим снегоходом.

Общество
kuzbassnews.ru
01/02/2018
Общество
Новости Кузбасса

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В Кузбассе за водителями снегоходов усилили контроль
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