В Кузбассе усилят контроль за водителями снегоходов

В Кемеровской области сотрудники Госавтоинспекции и Гостехнадзора проверяют водителей снегоходов и их транспорт.

Сотрудников ведомств интересует поставлен ни снегоход на учет, есть ли у водителей права на управление этим видом транспорта, а также в каком виде водитель управляет своим снегоходом.