В Кузбассе ускорят ремонт дороги от Мариинска до Листвянки

В области продолжается ремонт участка автомобильной дороги от въезда в Мариинск до деревни Листвянка Тисульского района. В целом планируется обновить около 39 км дорожного полотна, из них более 20 км – в юбилейном для Кузбасса году. Это позволит досрочно завершить ремонт трассы.

Финансирование ремонта в целом составит более миллиарда рублей, в том числе по нацпроекту — 829 миллионов. Остальные средства выделены по региональной госпрограмме «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса».