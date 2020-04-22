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В Кузбассе усложняется ситуация с коронавирусом

По данным областного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции еще у 11 пациентов подтвердился диагноз.
Они изолированы, получают лечение. Больше половины – шесть заболевших – выявлены в Новокузнецке, два – в Краснобродском, по одному в Кемерове и Прокопьевском районе. Первый заболевший коронавирусом появился в поселке Тяжинский.
Итого в инфекционных больницах Кузбасса – 55 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2243 человека. Ситуацию держит на контроле Правительство Кузбасса.

Здоровье
Кемерово
Новокузнецк
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Тяжин
kuzbassnews.ru
22/04/2020
Здоровье
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Новости Кузбасса

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