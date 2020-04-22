В Кузбассе усложняется ситуация с коронавирусом

734 человека находятся под наблюдением по коронавирусу в Новокузнецке В администрации Новокузнецка озвучили актуальную статистику по коронавирусу на 21 апреля. Так, под...

Новокузнецк лидирует по числу заболевших коронавирусом в Кузбассе Оперштаб сообщил сегодня утром об 11 заболевших в регионе за последние стуки. Как оказалось, больше...

Где в Кузбассе выявили новых больных коронавирусом Сегодня, 21 апреля, власти Кузбасса рассказали, что за минувшие сутки было выявлено 9 больных...