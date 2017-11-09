В Кузбассе успешно завершились учения энергетиков

9 ноября, на базе кузбасского филиала «МРСК Сибири» состоялись масштабные противоаварийные учения по ликвидации сложных аварийных ситуаций, вызванных стихийными природными явлениями. В учениях приняли участие специалисты филиала – «Кузбассэнерго – РЭС», филиалов «Алтайэнерго» и «Горно-Алтайские электрические сети», Региональный штаб, муниципальные органы власти, подразделения МЧС России, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - «Кузбасское ПМЭС» и территориальные сетевые организации.

По легенде учений по всей территории Кемеровской области зафиксировано ухудшение погодных условий - усиление ветра до 25 метров в секунду и обильный снегопад. Кузбассэнерго – РЭС переведен в особый режим работы. В результате разгула стихии в разных районах области произошли условные повреждения 6 опор на линиях напряжением 100 кВ, а также 5 опор на линии 10 кВ в Яйском районе, без напряжения остались более 600 ТП, 16 подстанций 35-110 кВ – а это свыше 77 тысяч жителей, 179 социально значимых объектов.

Для оперативного проведения ремонтно-восстановительных работ штаб принял решение привлечь бригады линейщиков соседних филиалов – «Алтайэнерго» и «Горно-Алтайские электрические сети», бригаду Кузбасского предприятия МЭС Сибири. Совместно с Региональным штабом по обеспечению безопасности электроснабжения принято решение о привлечении специалистов смежных сетевых компаний - «КЭнК», «Горэлектросеть» г. Новокузнецк, Южно-Кузбасское акционерное общество «Электросеть», «КузбассЭлектро», «РЖД», «СУЭК Кузбасс». В общей сложности смоделированные ситуации отрабатывали 159 человек, было задействовано 51 единица техники. Для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов в населенные пункты было направлено 20 передвижных резервных источников питания (РИСЭ) филиала.

При этом все действия в рамках учений проходили в реальном режиме: специалисты монтировали опоры ЛЭП, меняли поврежденную ТП, подключали РИСЭ. В результате условные повреждения были успешно устранены, а электроснабжение всех условно-отключенных потребителей полностью восстановлено уже к 16-30.После окончания учений был проведен подробный анализ действий персонала.

По словам руководителя штаба, и.о. директора Кузбассэнерго – РЭС Бориса Берлина, в ходе отработки практических действий энергетики продемонстрировали, что могут ликвидировать аварии в короткие сроки. Важной составляющей практических учений стала отработка взаимодействия энергетиков в том числе в части размещения, организации горячего питания, обогрева для бригад, работающих в тяжелейших сибирских условиях. Особое внимание уделено оперативности и мобильности. Именно для этих целей привлекались специалисты местных сетевых компаний, чтобы максимально мобилизовать все имеющиеся силы и средства и вернуть свет в дома жителей. «С поставленными задачами участники справились успешно», – подчеркнул Борис Берлин.