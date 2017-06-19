В Кузбассе установилась аномально-жаркая погода

По данным Кемеровского гидрометцентра 19 июня на территории области сохранится аномально-жаркая погода, максимальная температура воздуха днем +31, +36°С.
При этом, в отдельных районах прогнозируются дожди, грозы, возможен град, усиление ветра местами при порывах до 12 м/с, при грозах до 17 м/с.
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