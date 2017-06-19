В Кузбассе установилась аномально-жаркая погода

ЕГЭ-2017 завершится экзаменами по истории и химии Основная волна ЕГЭ 2017 года завершится в понедельник экзаменами по истории и химии. Ход экзаменов...

Соцсети: припаркованные автомобили перекрыли въезд «скорой помощи» В социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о том, что припаркованные в одном из...

В Кемерове сгорел жилой дом на улице Абызова Почему дом загорелся предостоит выяснить сотрудникам МЧС. Ранее «Газета Кемерова» писала о пожаре в...