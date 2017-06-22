В Кузбассе в 8 раз выросло количество обращений о назначении и доставке пенсии через Интернет

За 5 месяцев 2017 года в Кемеровской области через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда было подано 12906 электронных заявлений граждан о назначении пенсии и 16747 электронных заявлений о выборе или изменении способа доставки пенсии, что в 8 раз выше соответствующих показателей за аналогичный период 2016 года.

Кузбассовцы все охотнее используют электронные сервисы при подаче заявлений на назначение и доставке пенсий. Через Личный кабинет и Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) подано 75,5 % заявлений.

Напомним, Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда позволяет назначить все виды пенсий, выплачиваемых ПФР, включая страховую пенсию, пенсию по государственному обеспечению и накопительную пенсию. Для улучшения качества оказания государственных услуг Пенсионный фонд на постоянной основе расширяет возможности электронного кабинета для граждан, благодаря чему сегодня он охватывает практически все другие выплаты по линии ПФР, помимо пенсий: ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к пенсии, набор социальных услуг, материнский капитал и др.

Все электронные услуги и сервисы, предоставляемые ПФР, для удобства граждан собраны в Единый портал на сайте Пенсионного фонда. Портал структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и др.), но и по способу доступа к ним – с регистрацией или без регистрации. Доступ к услугам с использованием персональных данных осуществляется через подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).