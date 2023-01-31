В Кузбассе в отношении жителя Московской области составлен административный протокол за курение на борту воздушного судна

В дежурную часть линейного отдела полиции (ЛоП) МВД России в аэропорту города Кемерово поступило сообщение от диспетчера о том, что на борт прибывающего воздушного судна рейсом № 1450 сообщением «Москва (Шереметьево) - Кемерово» требуются сотрудники полиции.



Прибывшие на борт воздушного судна транспортные полицейские установили, что 42-летний житель Московской области во время перелета в туалетной комнате курил электронную сигарету. Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела полиции, где составили в отношении него административный протокол, по части 1 статьи 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), который на сегодняшний день рассмотрен, а правонарушитель оштрафован.



Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полёта. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причиненных перевозчику противоправными действиями.

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