В Кузбассе в подготовке мобилизованных участвует спецназ Росгвардии

Сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу задействованы в боевой подготовке мобилизованных граждан.

Среди инструкторов опытные офицеры ОМОН и СОБР, имеющие боевой опыт участия в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а также в специальной военной операции.

«Особенное внимание уделено на индивидуальную подготовку обращения со стрелковым оружием, меры безопасности, работу в двойках и тройках, а также на тактические навыки и стрельбу», сказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Денис Ситенков.

В руководстве силового ведомства подчеркнули, что привлечение инструкторов спецназа Росгвардии позволит повысить общий уровень подготовки мобилизованных.

Фото: Росгвардия