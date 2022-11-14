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В Кузбассе в подготовке мобилизованных участвует спецназ Росгвардии

 Сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу задействованы в боевой подготовке мобилизованных граждан.

Среди инструкторов опытные офицеры ОМОН и СОБР, имеющие боевой опыт участия в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а также в специальной военной операции.

 «Особенное внимание уделено на индивидуальную подготовку обращения со стрелковым оружием, меры безопасности, работу в двойках и тройках, а также на тактические навыки и стрельбу», сказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Денис Ситенков.

 В руководстве силового ведомства подчеркнули, что привлечение инструкторов спецназа Росгвардии позволит повысить общий уровень подготовки мобилизованных.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
14/11/2022
Общество

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