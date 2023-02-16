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В Кузбассе в продаже выявили семена с иероглифами на тарной этикетке

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу  при проведении контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом выявлены в продаже семена с иероглифами на тарной этикетке.

 

В городе Белово на улице Ленина 8, в магазине «Жадина», предложены к реализации семена в красочных больших упаковках, на которых размещено изображение овощей. При этом прочитать названия культуры не представлялось возможным из-за отсутствия, каких либо сведений о семенах на русском языке. Вся информация о содержимом упаковок на иностранном языке, большая часть текста на пакетах с семенами в виде иероглифов. Для российского покупателя остается неизвестным семена, какой культуры и сорта находится в пакете, кто является производителем данных семян, и их срок реализации.

Напоминаем, в соответствии с действующим законодательством, каждая партия реализуемых семян должна иметь маркировку с информацией на русском языке о наименовании культуры, её сорте, о сроке реализации семян, их производителе, номере партии и другой обязательной информацией.  Все сорта реализуемых семян должны быть внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

С целью профилактики нарушений законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, предпринимателю осуществляющему реализацию данного товара объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, а именно абз.1,3 ст.31 Федерального закона от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве», а также п. 11, п.п.  22.1 п. 22 «Порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений» утв. приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 №443.

Специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления предупреждают граждан, что в случае приобретения семян растений, неизвестного происхождения, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, качество и количество полученного урожая не гарантированы и могут значительно отличаться от информации, указанной красиво на упаковке.

Общество
kuzbassnews.ru
16/02/2023
Общество

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