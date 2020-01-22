В Кузбассе в шахте лифта пострадали трое рабочих

21 января на строительном объекте «Детская поликлиника», пристроенном к жилому дому, бригада работников из трех человек проводила работы по монтажу лифтового оборудования.

Работы проводились на настиле, расположенном на деревянных балках, которые были вставлены в специальные отверстия в стенах шахты лифта. В ходе работ одна из балок сломалась, в результате чего трое монтажников упали в приямок лифтовой шахты с высоты 6 метров.

Пострадавшие были госпитализированы. У 28-летнего мужчины диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Устанавливаются очевидцы и свидетели, причины и условия произошедшего. Следствию предстоит установить, проходили ли пострадавшие специальное обучение по осуществлению безопасного выполнения работ, а также сколько человек должно было выполнять данную работу, наличие страховочных поясов и ответственное лицо за соблюдение техники безопасности.

Фото из открытых источников