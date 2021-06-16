В Кузбассе вернули противоковидные ограничения

Согласно распоряжению, с 15 по 30 июня приостанавливаются ранее разрешенные массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек, в том числе и IX Всероссийский форум рабочей молодежи, работа общепита ограничивается с 2:00 до 6:00, кроме доставок и заказов навынос, приостанавливается работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ.
Также на 50% снижается пропускная способность заполняемость кинотеатров, театров, спорткомплексов и прочих досуговых центров, запланированных ранее спортивных мероприятиях,
Работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удалённую работу, включая людей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.
Работа объектов придорожного сервиса остается в обычном режиме, обслуживание на территории аэропортов, ж/д и автовокзалов остаётся без изменений.
Контроль за соблюдением масочного режима усиливается.
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