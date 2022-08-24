В Кузбассе виновник ДТП, в результате которого погибла женщина, обязан выплатить страховой компании полмиллиона рублей

Как сообщил корреспонденту «Новостей Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области, дорожно-транспортное происшествие по предполагаемой на сегодняшний день органами предварительного расследования вине водителя автобуса, находящегося в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения, произошло в конце ноября 2020 года на территории Тяжинского муниципального округа.

В конце ноября 2020 года на 507-м километре автодороги Р255 «Сибирь» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель автобуса «ПАЗ 32054» продолжил движение на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем «Honda Logo». В результате ДТП пассажирка автомобиля «Honda» погибла. А позже было установлено состояние алкогольного опьянения водителя автобуса. В итоге в отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время находится в производстве Тяжинского районного суда Кемеровской области.

При этом в отношении автобуса в страховой компании «СОГАЗ» было заключён договор страхования ОСАГО. Произошедшее дорожно-транспортное происшествие было признано страховым случаем, и родственникам погибшей женщины было выплачено страховое возмещение в размере 500 тысяч рублей.

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховая компания имеет право предъявить «встречное» требование к лицу, причинившему вред, в размере произведённой потерпевшему страховой выплаты, если вред был причинён этим лицом при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Этим правом и воспользовалась страховая компания «СОГАЗ», предъявив исковые требования к виновнику дорожно-транспортного происшествия в размере 500 тысяч рублей.

Ответчик был против заявленных исковых требований, ссылаясь на то, что до настоящего времени приговор в отношении него не постановлен, а значит и его вина в смерти потерпевшей также не установлена.

Однако Мариинский городской суд Кемеровской области, рассмотрев гражданское дело, посчитал заявленные требования подлежащими удовлетворению.

«Учитывая, что достоверно установлен факт выплаты АО «Согаз» страхового возмещения в пользу потерпевшего, а также факт причинения вреда Сачуком П.В. при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, требования АО «Согаз» о взыскании с ответчика в порядке регресса выплаченных сумм являются обоснованными», – говорится в решении суда.

В результате суд взыскал с виновника ДТП в пользу страховой компании сумму страхового возмещения в размере 500 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 тысяч 200 рублей.

Не согласившись с таким решением, ответчик обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.