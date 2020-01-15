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В Кузбассе владельцы гражданского оружия стали меньше совершать правонарушения

В Кемеровской области в 2019 году отмечено снижение на 18% количества административных правонарушений в сфере оборота гражданского оружия. Так, по итогам прошлого года инспекторы лицензионно-разрешительной работы составили в отношении кузбассовцев 4 011 административных протоколов за различные нарушения. Самым распространённым из них является несвоевременное продление разрешительных документов.

Повышение правовой дисциплинированности стражи правопорядка связывают с внедрением в прошлом году Программы профилактики нарушений. Программа включает комплекс мер по информированию граждан о последствиях за несоблюдение требований законодательства.

Росгвардия Кузбасса напоминает владельцам гражданского оружия, что документы для продления разрешения следует подавать в подразделения лицензионно-разрешительной работы не позднее, чем за  месяц до его окончания. Просроченное разрешение является недействительным и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа с конфискацией оружия, а в отдельных случаях и административный арест.

Общество
kuzbassnews.ru
15/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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