В Кузбассе владелица оружия лишилась карабина, который год хранила без разрешительных документов

В Кемерове инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии изъяли из оборота зарегистрированный карабин «Сайга», который принадлежал 52‑летней горожанке. Владелица оружия уехала в другой регион России, не позаботившись о продлении разрешительных документов. Больше года оружие незаконно хранилось по месту жительства кемеровчанки. В настоящий момент в отношении горожанки возбуждено административное расследование.

С начала года инспекторы Росгвардии изъяли у владельцев-нарушителей более двух тысяч единиц зарегистрированного арсенала. В отношении них составлено 1 633 административных протокола. Среди них самым распространенным является нарушение сроков продления разрешительных документов, а также истечение сроков действия лицензии, которое влечет за собой административное наказание за незаконное хранение оружия.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что владельцы гражданского оружия обязаны не позднее, чем за месяц до истечения сроков действия разрешения обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии для своевременной подачи заявления о продлении. Подать заявление можно удаленно, воспользовавшись электронным сервисом Госуслуги.