В Кузбассе внедряют пятиступенчатую систему контроля качества дорог

По данным областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса, пятиступенчатая система качества разработана и внедряется регионом в рамках дорожных ремонтов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подрядчик контролирует выполнение работ на асфальтобетонных заводах и на месте производства. Для более эффективной работы с 2018 года устанавливаются видеокамеры на асфальтоукладчики. Заказчик производит лабораторный независимый контроль. В соответствии с нормативами на каждые 7 км должно приходится по одной вырубке.
При реализации федеральных проектов и работ за счет субсидий из областного бюджета обязательное условие проверка вырубок осуществляется в строительной лаборатории. Следующий этап – визуальный осмотр, проверка техдокументации, ведение претензионной работы с подрядчиками.
Так, в 2018 году подрядчики переложили более 2 тыс. квадратных метров некачественного асфальтового полотна за свой счет. Далее обладатель смартфона сможет заснять дорожные работы на телефон.
Также департамент приглашает общественников и журналистов на приемки выполненных работ. В социальной сети «Вконтакте» три года успешно работает группа «Дороги Кузбасса».
Кроме того, более двух лет дорожные объекты проходят фильтр общественных обсуждений, жители определяют необходимость ремонта конкретных дорог. Финальная стадия – контроль департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса.
Фото: пресс-служба АКО
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