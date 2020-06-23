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В Кузбассе вновь откроют детские площадки, кафе и рестораны возобновят обслуживание в помещениях

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичной отмене введенных ранее ограничительных мер.

Спортивные объекты Кузбасса возвращаются к работе с полной загрузкой, заведения общественного питания с 25 июня возобновят обслуживание посетителей в помещениях, также с 25 июня будет разрешено пользоваться детскими площадками, расположенными на открытом воздухе.

 

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kuzbassnews.ru
23/06/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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