В Кузбассе вновь откроют детские площадки, кафе и рестораны возобновят обслуживание в помещениях
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичной отмене введенных ранее ограничительных мер.
Спортивные объекты Кузбасса возвращаются к работе с полной загрузкой, заведения общественного питания с 25 июня возобновят обслуживание посетителей в помещениях, также с 25 июня будет разрешено пользоваться детскими площадками, расположенными на открытом воздухе.
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