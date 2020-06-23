В Кузбассе вновь откроют детские площадки, кафе и рестораны возобновят обслуживание в помещениях

Власти Кузбасса сообщили план мероприятий на 24 июня Глава региона примет участие в торжественных мероприятиях в Новокузнецке и Кемерове. Как сообщала...

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству...

Сергей Цивилев возложил цветы к мемориалу славы в День памяти и скорби Во всех городах региона день начался с возложения цветов.