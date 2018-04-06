В Кузбассе во время экорейдов нашли пять незаконных свалок

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Специалисты Областного комитета природных ресурсов с участием представителей органов местного самоуправления и активистов «Экодесанта» со 2 по 6 апреля обследовали водоохранные зоны четырех районов Кузбасса – Кемерова, Новокузнецкого района, Осинников и Прокопьевска.
В Кемерово и в Новокузнецком районе на обследованных участках мусора не обнаружено.
Больше всего мусора экологи и активисты выявили в Осинниках в водоохранных зонах р. Кандалеп — четыре свалки общей площадью около 8 кв. м. Одну свалку в районе ул. Переходной Прокопьевска нашли на берегу р. Абы. Ее площадь составляет около 18 кв. м. И в Осинниках, и в Прокопьевске рейды были организованы в связи с обращениями жителей.
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