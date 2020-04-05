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В Кузбассе во время карантина идет #ЗарядкасЧемпионом

Кузбасские звезды спорта – чемпионы в различных видах спорта – в период карантина записывают ролики, на которых сами выполняют комплекс утренней гимнастики.

Одними из первых провели тренировку игрок волейбольного клуба «Кузбасс» и сборной России Ярослав Подлесных, заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, многократный чемпион России, Европы и мира Артем Вахитов, член сборной России по парашютному спорту, дважды чемпион мира, неоднократный чемпион Европы и обладатель кубка мира, член команды парашютистов по групповой акробатике «8-way Tanay» Владимир Павленко и мастер спорта международного класса по легкой атлетике и бобслею Надежда Сергеева.

Присоединиться к акции может любой желающий. Занятия доступны в инстаграм-аккаунт @kuzbass_300.

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kuzbassnews.ru
05/04/2020
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