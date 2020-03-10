В Кузбассе военный оркестр Росгвардии сделал трогательный подарок для женщин-ветеранов

В Кемерово с двухдневным гастрольным туром прибыл оркестр штаба Сибирского округа Росгвардии. В преддверии Международного женского дня военные музыканты, военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс», а также юнгвардейцы школы № 74 преподнесли необычный подарок Анне Васильевне Котенко и Крестинье Григорьевне Воросцовой. Оркестр исполнил музыку военных лет перед домами, в которых проживают женщины-ветераны из Кемерова.

Анна Васильевна Котенко ушла на фронт 18-летней девушкой-добровольцем в мае 1942 года. Она воевала в 4-м и 7-м зенитно-пулеметных полках противовоздушной обороны, принимала участие в освобождении Украины, Польши, участвовала в Берлинской операции. Кемеровчанка награждена орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны II степени», медалью «За боевые заслуги», знаком «Отличный пулеметчик».

Крестинья Григорьевна Воросцова – труженик тыла. Когда началась война, ей было 19 лет. Все военные годы Крестинья Григорьевна проработала путейцем в Новокузнецком отделении Западно-Сибирской железной дороги. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и другими наградами.

«Наш гастрольный тур в столице Кузбасса в первую очередь приурочен 75-летнему юбилею Победы, - рассказал начальник военного оркестра штаба Сибирского округа Росгвардии майор Артур Гарифулин, - Выступление приходится накануне Международного женского дня, поэтому мы решили сделать музыкальный подарок для женщин-ветеранов, которым уже в силу почтенного возраста тяжело присутствовать на концерте».

Выступление военного оркестра для пожилых виновниц торжества стало настоящим сюрпризом. Женщины-ветераны не скрывали слез радости и благодарили музыкантов Росгвардии за прекрасный подарок. В честь праздника военнослужащие и юнгвардейцы вручили кемеровчанкам цветы.