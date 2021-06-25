В Кузбассе волонтеры из Росгвардии помогаю восстанавливать места захоронений воинов-красноармейцев

В областном центре представители Росгвардии вместе со школьниками помогли местному жителю привести в порядок место захоронения его матери – участницы Великой Отечественной войны Горшковой Надежды Петровны.

Семнадцатилетняя кемеровчанка добровольцем ушла на фронт в 1942 году. Окончив ускоренные курсы медсестер, Надежда Петровна попала в танковую бригаду, в которой до тяжелого ранения прошла почти всю войну. Жизнь она посвятила заботе о пациентах и проработала до пенсии санитаркой.

Надежда Петровна скончалась в августе 2002 года. Ее единственный сын Сергей Петрович Горшков родился в победном 1945 году. Более 32 лет он посвятил военной службе и вышел на заслуженный отдых в звании полковника. За испытания военной авиационной техники Сергей Петрович представлен к медали «За боевые заслуги».

По состоянию здоровья кемеровчанин не мог самостоятельно привести в порядок место захоронения матери, поэтому обратился за помощью к волонтерам. Военнослужащие вместе с представителями движения «Гвардейская смена» расчистили территорию захоронения, а в ближайшее время будет отремонтирован завалившийся памятник.