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В Кузбассе волонтеры из Росгвардии помогаю восстанавливать места захоронений воинов-красноармейцев

 В областном центре представители  Росгвардии вместе со школьниками помогли местному жителю привести в порядок место захоронения его матери – участницы Великой Отечественной войны Горшковой Надежды Петровны.

 Семнадцатилетняя кемеровчанка добровольцем ушла на фронт в 1942 году. Окончив ускоренные курсы медсестер, Надежда Петровна попала в танковую бригаду, в которой до тяжелого ранения прошла почти всю войну. Жизнь она посвятила заботе о пациентах и проработала до пенсии санитаркой.

 Надежда Петровна скончалась в августе 2002 года. Ее единственный сын Сергей Петрович Горшков родился в победном 1945 году. Более 32 лет он посвятил военной службе и вышел на заслуженный отдых в звании полковника. За испытания военной авиационной техники Сергей Петрович представлен к медали «За боевые заслуги».

 По состоянию здоровья кемеровчанин не мог самостоятельно привести в порядок место захоронения матери, поэтому обратился за помощью к волонтерам. Военнослужащие вместе с представителями движения «Гвардейская смена» расчистили территорию захоронения, а в ближайшее время будет отремонтирован завалившийся памятник.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/06/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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