В Кузбассе воспитанники кадетского класса Росгвардии приняли торжественную клятву

В Кемерове у мемориала Героям-сибирякам для 80 кадетов Губернаторской кадетской школе-интернате полиции состоялась торжественная клятва, приуроченная Дню сотрудника органов внутренних дел. Среди присягнувших на верность кадетству – двадцать воспитанников класса Росгвардии.

В мероприятии приняли участие педагоги, родители кадетов, представители Правительства Кузбасса, а также начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбасса генерал-майор Юрий Кель.

«Вы сделали правильный выбор, - обратился к молодым людям Юрий Викторович. – Многие из вас идут по стопам отцов и дедов. Вам предстоит выполнять важную миссию – защищать Родину и безопасность наших граждан. Росгвардия поможет вам в освоении военного дела. Желаю вам старания, прилежности и взаимовыручки».

Учащиеся первого курса поклялись с честью нести звание кадета, упорно овладевать знаниями, помогать товарищам и быть достойными памяти стражей правопорядка, отдавших жизнь на благо Родины. По традиции участники мероприятия почтили память павших защитников Отечества минутой молчания, после чего возложили гирлянду Славы к мемориалу Воина-освободителя. Завершилась церемония торжественным маршем будущих защитников правопорядка.

Первый класс Росгвардии был открыт на базе Губернаторской кадетской школы-интерната полиции в прошлом году в рамках заключенного соглашения между образовательным учреждением и территориальным управлением Росгвардии. Основное отличие нового класса от других заключается в дополнительной программе образования. На тематические занятия привлекаются разные подразделения Росгвардии. Вместе с сотрудниками ОМОН и СОБР кадеты выезжают на стрельбы, узнают об особенностях боевого оружия. Военную подготовку проходят со специалистами кузбасского отряда спецназа Росгвардии.

Фото: Росгвардия