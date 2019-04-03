В КУзбассе восстановили бесперебойное поступление инсулина

Ранее от кузбассовцев поступали жалобы на недостаточное количество инсулина в аптеках.
«На сегодняшний день мы сократили дефицит льготного инсулина. Препарат поступает в аптеки области с 1 апреля. Распределение продолжится до 5 апреля. Закупки инсулина будут продолжены», — сообщил заместитель начальника областного департамента охраны здоровья Александр Брежнев.
С поставщиками заключаются контракты на общую сумму 22 млн руб. 29 марта в Кемеровскую область уже поступило 3800 упаковок инсулина на сумму 3,7 млн рублей.
Всего на сегодняшний день инсулин используют 18 тыс. жителей области, больных сахарным диабетом.
Фото: пресс-служба АКО
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