В Кузбассе восстановят права еще более 300 обманутых дольщиков

Власти Кузбасса запретили продажу алкоголя на сутки В Кузбассе 1 августа запланировано проведение выпускных вечеров в образовательных учреждениях. В...

В Новокузнецке начинают работу школьные базары В Центральном районе тематический базар традиционно развернётся на Площади общественных мероприятий...

В Кузбассе ГИБДД и Росгвардия применяют беспилотники для фиксации ДТП Особенное внимание было уделено профилактике нарушений, связанных с выездом на полосу встречного...