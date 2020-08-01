В Кузбассе восстановят права еще более 300 обманутых дольщиков

Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина принял решение восстановить права 316 кузбасских семей, пострадавших в результате действий застройщиков.
Дольщикам предоставят денежные компенсации или жилье в домах, которые будут достроены на средства федерального и регионального бюджетов.
Достраивать дома предстоит Кузбасскому фонду защиты прав дольщиков, созданному по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
01/08/2020
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