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В Кузбассе восстановят права еще более 300 обманутых дольщиков

Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина принял решение восстановить права 316 кузбасских семей, пострадавших в результате действий застройщиков.

Дольщикам предоставят денежные компенсации или жилье в домах, которые будут достроены на средства федерального и регионального бюджетов.

Достраивать дома предстоит Кузбасскому фонду защиты прав дольщиков, созданному по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Общество
kuzbassnews.ru
01/08/2020
Общество

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