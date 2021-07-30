В Кузбассе возбуждено уголовное дело о подделке сертификата о вакцинации от коронавируса

отрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Беловский» выявили факт подделки сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Полицейские установили, что 36-летний беловчанин получил медицинский документ без фактического прохождения процедуры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что старшая медсестра процедурного кабинета одной из поликлиник Белова внесла в Федеральный регистр вакцинированных не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках горожанину. Это позволило местному жителю получить сертификат о вакцинации.

Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» в отношении медицинской работницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемую на причастность к другим аналогичным преступлениям. Кроме того, проводится доследственная проверка в отношении получателя фиктивного документа, по результатам которой будет дана правовая оценка его действиям. В случае установления факта использования поддельного документа, он также будет привлечен к уголовной ответственности.

Фото: сайт ГУ МВД по Кемеровской области