В Кузбассе возобновлена работа компании «МАРИИНСК-ГАЗ», являющейся поставщиком медицинского кислорода

Компания «МАРИИНСК-ГАЗ», осуществляющая в числе прочего поставки медицинского кислорода в учреждения здравоохранения, деятельность которой ранее трижды приостанавливалась за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, досрочно устранила все нарушения. Об этом корреспонденту «Новостей Кузбасса» рассказали в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

Ранее мы рассказывали о приостановлении деятельности компании «МАРИИНСК-ГАЗ» на 70 суток, а после этого в связи с повторно выявленными нарушениями ещё дважды на 90 суток: в конце мая и во второй половине сентября 2022 года.

Поводами для неоднократного приостановления деятельности компании послужили выявленные Сибирским управлением Ростехнадзора многочисленные нарушения в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Однако на днях генеральный директор организации обратился в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения наказания в виде административного приостановления деятельности.

В качестве одного из основных доказательств заявленных требований в Мариинский городской суд Кемеровской области было представлено заключение государственного инспектора Кузбасского отдела Сибирского управления Ростехнадзора о том, что все ранее выявленные нарушения компанией устранены.

Факты устранения нарушений были подтверждены также протоколами проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, выписками из протоколов территориальной аттестационной комиссии Сибирского управления Ростехнадзора и другими документами.

При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу о полном устранении выявленных ранее нарушений и постановил досрочно прекратить наказание в виде административного приостановления деятельности компании «МАРИИНСК-ГАЗ» с 5 октября 2022 года.

Тем не менее, на текущий момент постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию в установленный действующим законодательством срок.

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