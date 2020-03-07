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В Кузбассе возобновлена военная кафедра

Распоряжение о создании военного учебного центра на базе Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Обучение по программам подготовки сержантов и солдат запаса начнется в КузГТУ в сентябре 2020 года в корпусе № 6. Программу и систему обучения определит Министерство обороны РФ.

Как рассказали в университете, от Минобороны РФ в вуз поступило задание на подготовку 100 человек по военным специальностям. Набор в ВУЦ проводится среди студентов первого курса бакалавриата и второго курса специалитета КузГТУ.

Для поступления желающим необходимо до 27 марта 2020 года подать заявку. Далее до 15 июня 2020 года будет проходить конкурсный отбор, который включает медосвидетельствование и профессиональный психологический отбор, сдачу нормативов по физической подготовке, проверку документов и другое, затем основной.

Преимущественным правом при поступлении пользуются кандидаты, относящиеся к следующим категориям: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; члены семей военнослужащих.

Результаты конкурсного отбора (списки поступивших) будут размещены на официальном сайте университета и в дирекциях 10 июня 2020 года.

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
07/03/2020
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