В Кузбассе возобновляют работу кинотеатры и театры

В области вновь разрешена деятельность кинотеатров, театров, концертных залов и цирков при условии строгого соблюдения учреждениями санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства Кузбасса.

Оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19 одобрил решение о смягчении ограничений, касающихся работы кинотеатров, театров и концертных залов в области. При этом работа заведений будет разрешена только с условием исполнения рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором.

В частности, рассаживать зрителей необходимо с учетом социальной дистанции (правило не распространяется на лиц, пришедших вместе). Все сотрудники учреждений должны носить защитные маски и перчатки, а также регулярно проводить дезинфекцию всех контактных поверхностей – дверных ручек, поручней, выключателей. Для работников обязательна регулярная проверка температуры. В общедоступных местах должны быть установлены антисептики для обработки рук.

Для продажи билетов рекомендуется использовать бесконтактные способы, в том числе автоматы и мобильные приложения.

Между киносеансами должен быть перерыв не менее 30 минут для проветривания помещения. Также зрителям должны предоставлять одноразовые 3D-очки. Предоставление театральных биноклей возможно только при условии их дезинфекции после каждого использования.

Допуск зрителей в кино, на концерты и спектакли возможен при наличии у них средств индивидуальной защиты органов дыхания. Также в театрах и концертных залах пока будет запрещена реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке.

Кроме того, возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. При этом в одной группе должно быть не более 10-15 детей в зависимости от площади помещения, но не более 1 человека на 4 квадратных метра. Массовые мероприятия в таких центрах до сих пор под запретом. Инвентарь в игровых должен дезинфицироваться 2 раза в день, каждые 2 часа обязательно проветривание (при отсутствии технической возможности необходимо оборудование для обеззараживания воздуха).

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