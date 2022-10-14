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В Кузбассе впервые прошел чемпионат профмастерства в сфере горнодобывающей промышленности

В рамках международного форума «Угольная отрасль – новые реалии» чемпионат проводился в городах Кемерово, Новокузнецк, Тайга, Юрга, Гурьевск и Анжеро-Судженск. Участниками состязаний стали студенты, представители предприятий и организаций из 14 регионов России, в том числе из Донецкой Народной Республики. Организатором чемпионата выступило Правительство Кузбасса при поддержке Агентства развития навыков и профессий.
На базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства прошли соревнования по компетенции «Сварочные технологии». Свои профессиональные навыки продемонстрировали 16 конкурсантов из образовательных организаций Кузбасса, Донецкой Народной Республики, Красноярского края, Тюменской области и крупных промышленных предприятий Кузбасса – предприятий холдинговой компании «СДС-Уголь», ООО Кемеровский ДСК.
По итогам соревнований в компетенции «Сварочные технологии» медальон «За профессионализм» получил представитель Тяжинского агропромышленного техникума, мастер производственного обучения Артем Геннадьевич Ахмадиев.

Образование
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Анжеро-Судженск
Гурьевск
Кемерово
Новокузнецк
Тайга
Тяжин
Юрга
kuzbassnews.ru
14/10/2022
Образование
Экономика
Анжеро-Судженск
Гурьевск
Кемерово
Новокузнецк
Тайга
Тяжин
Юрга
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