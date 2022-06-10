В Кузбассе вручены госнаграды росгвардейцам-участникам спецоперации

Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вручил государственные награды подчинённым, отличившимся во время проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за проявленный героизм и самоотверженность 51 росгвардеец награждён орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу».

«Вы являетесь достойными продолжателями славных боевых традиций воинов-сибиряков, готовых при любых обстоятельствах защитить наших соотечественников и братские народы», - сказал начальник областного управления Росгвардии генерал-майор Юрий Кель.