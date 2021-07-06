В Кузбассе вспоминают подвиг сержанта Ивана Безволенко

В Кемеровской области прошли памятные мероприятия, приуроченные к годовщине героической гибели военнослужащего отряда специального назначения «Кузбасс» сержанта Ивана Безволенко.

В июле 2015 года появилась информация о местонахождении в лесу Кизилюртовского района Республики Дагестан базы боевиков, причастных к совершению множества жестоких преступлений против местных жителей. Для обнаружения и ликвидации бандитов в район операции прибыли военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс».

В ходе прочесывания лесного массива разведчики попали под обстрел из автоматического оружия. В результате завязавшегося боя и преследования бандитов, длившегося почти сутки, двое боевиков были нейтрализованы. Во время боестолкновения, прикрывая товарищей, героически погиб командир отделения сержант Иван Безволенко.

Указом президента России за проявленное мужество и героизм спецназовец награждён орденом Мужества (посмертно).

На стене ижморской школы №1 в память о героическом выпускнике установлена мемориальная доска.