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В Кузбассе вспоминают подвиг сержанта Ивана Безволенко

 В Кемеровской области прошли памятные мероприятия, приуроченные к годовщине героической гибели военнослужащего отряда специального назначения «Кузбасс» сержанта Ивана Безволенко.

 В июле 2015 года появилась информация о местонахождении в лесу Кизилюртовского района Республики Дагестан базы боевиков, причастных к совершению множества жестоких преступлений против местных жителей. Для обнаружения и ликвидации бандитов в район операции прибыли военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс».

 В ходе прочесывания лесного массива разведчики попали под обстрел из автоматического оружия. В результате завязавшегося боя и преследования бандитов, длившегося почти сутки, двое боевиков были нейтрализованы. Во время боестолкновения, прикрывая товарищей, героически погиб командир отделения сержант Иван Безволенко.

 Указом президента России за проявленное мужество и героизм спецназовец награждён орденом Мужества (посмертно).

 На стене ижморской школы №1 в память о героическом выпускнике установлена мемориальная доска.

Общество
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kuzbassnews.ru
06/07/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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