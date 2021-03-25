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В Кузбассе вспоминают трагедию в «Зимней вишне»

В Кузбассе проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Трагедия произошла 3 года назад и унесла жизни 60 человек, 37 из которых дети.

У часовни иконы Божией Матери «В скорбех и печалех утешение» митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, духовенство Кемеровской епархии вместе с родными и близкими погибших отслужили заупокойную панихиду.

Возложить цветы к памятнику в Парке ангелов пришли родственники и друзья погибших, представители областных и городских властей, общественных организаций.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
25/03/2021
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