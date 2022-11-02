В Кузбассе вспомнили подвиг погибшего Героя России из кемеровского ОМОН

В школе №34 областного центра прошло открытое мероприятие, посвященное памяти погибшему сотруднику кемеровского ОМОН Герою России сержанту Станиславу Амелину, которому в октябре могло исполниться 47 лет.

Участниками мероприятия школьники и педагоги, ветераны боевых действий, представители городской администрации, а также сослуживцы Амелина из ОМОН «Оберег» Росгвардии. Педагоги провели для почетных гостей экскурсию по родной школе павшего омоновца и показали музей его имени.

Торжественная церемония памяти началась с поднятия государственного флага и исполнении гимна России. Присутствующие почтили память омоновца минутой молчания, после чего посмотрели фильм о герое, созданный школьниками и педагогами. Участие в съемках приняла мама Станислава Амелина Нэлла Васильевна Борисова.

«Мы всегда чтим память нашего сослуживца. Никогда не забываем о героическом поступке Станислава. И мы рады, что ваша школа также продолжает хранить память о нем. Надеюсь, что для ребят наш сослуживец станет примером. Примером доблести и мужества», - рассказала представительница ОМОН «Оберег».

В июле 1996 года на территории Чеченской Республики группа Станислава Амелина на бронетранспортере попала в засаду. Транспорт подорвался на мине, а группа была подвергнута обстрелу из автоматического оружия и гранатометов. В результате внезапного нападения боевиков сержант милиции Амелин, проявив мужество, героизм и отвагу, под шквальным огнем противника помог эвакуироваться раненым из бронетранспортера. Получив ранение, не оставил поле боя, уничтожил огневую точку противника и, вызвав огонь на себя, ценой собственной жизни прикрыл отход товарищей. За проявленные мужество и отвагу сержанту милиции Станиславу Александровичу Амелину присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно).

Фото: Росгвардия