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В Кузбассе вступил в силу приговор в отношении мужчины, убившего знакомого на почве ревности

Ленинск – Кузнецким районным судом Кемеровской области постановлен обвинительный приговор в отношении 35-летнего мужчины, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что в ноябре 2021 года осужденный, находясь в гостях у своих знакомых, в ходе совместного распития спиртных напитков и ссоры, возникшей на почве ревности к своей бывшей сожительнице, которой потерпевший уделял чрезмерное внимание, нанес ему не менее 31 удара руками и ногами по различным частям тела и головы, 11 из которых явились причиной наступления смерти.

Не согласившись с решением суда, осужденный и его адвокат обжаловали приговор.

Прокурор, участвующий в деле, опираясь на показания свидетелей и иные доказательства, опроверг доводы апелляционных жалоб о непричастности осужденного к наступлению смерти потерпевшего.

Судебная коллегия Кемеровского областного суда оставила приговор Ленинск – Кузнецкого районного суда без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его адвоката - без удовлетворения.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
06/10/2022
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий

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