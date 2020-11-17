В Кузбассе вступил в законную силу приговор, постановленный за использование рабского труда

В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда изменила приговор Мариинского городского суда Кемеровской области от 2 декабря 2019 года, снизив назначенное наказание местной жительнице и её сыну, признанных виновными в использовании рабского труда с применением насилия к потерпевшей, которую более трёх месяцев осуждённые использовали в качестве безвозмездной работницы по хозяйству.
В ходе рассмотрения уголовного дела в 2019 году Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в июле 2015 года 54-летняя жительница Мариинска со своим 23-летним сыном, являющиеся представителями цыганской народности, находились в гостях у родственников в городе Кемерово. Там они познакомились с девушкой, которая рассказала о том, что ранее она проживала в одном из городов юга Кузбасса, но после того, как её из дома выгнали приёмные родители, в настоящее время ей негде жить. Воспользовавшись тем, что потерпевшая страдает психическим заболеванием, а также не имеет жилья и средств к существованию, обвиняемые решили незаконно и безвозмездно использовать её труд для хозяйственной деятельности в быту. С этой целью они уговорили потерпевшую поехать с ними в Мариинск, пообещав, что будут её кормить и одевать, а она будет за это помогать с домашними делами. Потерпевшая согласилась, предполагая, что в любое время сможет от них уйти.
Однако по приезду в Мариинск, оказывая психологическое воздействие, ей сразу же запретили одной выходить на улицу и общаться с соседями. Вскоре хозяйка дома стала нецензурно оскорблять и избивать потерпевшую за различные провинности. Вначале избивала ладонями по лицу, но позже стала наносить удары ногами, резиновой и металлической палками, другими предметами. Затем и осуждённый (сын хозяйки дома) стал применять к ней физическую силу. Однажды за то, что потерпевшая отказалась колоть дрова, осуждённая нанесла ей порезы бытовым ножом в плечо и в ягодицу, от чего у потерпевшей отнялась нога. Телесные повреждения потерпевшей осуждённые наносили практически ежедневно. Спала она на полу кухни, на матрасе, и ей редко удавалось помыться в тазу там же на кухне, в связи с чем она заболела паразитарным инфекционным заболеванием кожи. Когда потерпевшая поняла, что её в конечном итоге могут просто убить, в один из дней ноября 2015 года она смогла подбежать к вышедшей из дома соседке и попросить о помощи. Через некоторое время сотрудники органов внутренних дел освободили потерпевшую, а в отношении матери с сыном было возбуждено уголовное дело.
После предъявления обвинения в начале 2016 года «рабовладельцы» скрылись от правосудия и около трёх лет находились в розыске. Лишь весной 2019 года их обнаружили на территории Иркутской области и после доставления в Мариинск им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В суд уголовное дело поступило в конце июня 2019 года, и его рассмотрение окончилось
С учётом совокупности смягчающих, а также отягчающих наказание обстоятельств мужчине тогда было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима, а его матери – в виде 4 лет лишения свободы также с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В вышестоящей судебной инстанции данное уголовное дело
В результате обоим осуждённым назначенное наказание снижено до трёх лет пяти месяцев лишения свободы.
Следует отметить, что
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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