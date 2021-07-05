В Кузбассе вступил в законную силу приговор в отношении бывшего главы Мариинского городского поселения

1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и с лишением на 2 года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на государственной службе и в органах местного самоуправления – такое наказание было назначено судом бывшему главе Мариинского городского поселения Владимиру Боброву за превышение должностных полномочий, совершённое главой органа местного самоуправления.

Несмотря на непризнание подсудимым вины в совершении преступления, он был признан виновным в том, что ещё в июне 2016 года своим постановлением незаконно изменил разрешённое использование земельного участка площадью более 1200 кв.м., находящегося в центре Мариинска, с вида «гостиничное обслуживание, общественное питание» на вид «для индивидуального жилищного строительства». После этого в августе 2016 года без проведения аукционных процедур по указанию подсудимого с местной жительницей Галиной Грищенок безвозмездно был заключён договор аренды указанного участка для строительства жилья. А позже, после возведения объекта недвижимости, который по документам являлся индивидуальным жилым домом, земельный участок в августе 2018 года был передан арендатору в собственность бесплатно. В результате незаконного изъятия из муниципальной собственности указанного земельного участка муниципальному образованию был причинён ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.

Как мы рассказывали ранее , менее чем через два месяца после оформления права собственности Галина Грищенок продала данный земельный участок с возведённым «жилым домом» своей дочери за символическую сумму, которая в последующем изменила вид разрешённого использования здания как объект общественного питания, используя указанный объект (развлекательный центр «Русь») в коммерческих целях.

«В результате действия Боброва В.Д. нарушили гарантированные Конституцией Российской Федерации права населения Мариинского городского поселения на участие в осуществлении местного самоуправления, подорвали авторитет органа местного самоуправления – администрации Мариинского городского поселения, повлекли причинение имущественного ущерба муниципальному образованию…, то есть повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства», - говорится в приговоре суда.

Признав подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, Мариинский городской суд Кемеровской области, учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определённые должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

На днях, 29 июня 2021 года, приговор вступил в законную силу .

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Одновременно с обвинением в превышении должностных полномочий Владимир Бобров обвинялся в мелком взяточничестве, то есть в получении взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

Следует отметить, что получение мелкой взятки не было связано с совершённым Владимиром Бобровым преступлением в виде превышения должностных полномочий, и совершено при следующих обстоятельствах.

Ранее в рамках исполнения одного из муниципальных контрактов у Управления по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения образовалась задолженность перед ООО «Благоустройство территории» в размере 100 тысяч рублей. В конце февраля 2019 года Владимир Бобров, являясь на тот момент главой Мариинского городского поселения, предложил Юсупу Хисамутдинову, являющемуся директором и учредителем ООО «Благоустройство территории», за взятку в размере 10 тысяч рублей поспособствовать перечислению образовавшейся задолженности, на что Хисамутдинов согласился.

На следующий день Владимир Бобров, используя своё служебное положение, дал указание подчинённым сотрудникам оплатить образовавшуюся задолженность за выполненные работы по муниципальному контракту от 23 января 2018 года , что и было исполнено путём перечисления на счёт ООО «Благоустройство территории» денежных средств в размере 100 тысяч рублей.

27 февраля 2019 года Владимир Бобров за вышеуказанное способствование перечислению денежных средств получил лично от Юсупа Хисамутдинова взятку в сумме 10 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, оплатив банкет, организованный им накануне, 22 февраля 2019 года в одном из местных кафе.

За совершённое преступление в виде дачи мелкой взятки Юсупу Хисамутдинову мировым судьёй судебного участка № 2 Мариинского городского судебного района ещё в конце июня 2020 года была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 6 тысяч рублей .

При этом в отношении Владимира Боброва уголовное дело в части получения мелкой взятки Мариинским городским судом Кемеровской области было прекращено 6 апреля 2021 года в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

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Следует отметить, что не все судебные разбирательства, касающиеся незаконно выделенного земельного участка и возведённого на нём строения, окончены, и в настоящее время продолжаются уже в рамках исполнительного производства.

Ещё 24 ноября 2020 года вступило в законную силу решение суда о признании здания развлекательного центра «Русь» самовольной постройкой и возложении обязанности на собственника этого здания Наталью Кинслер снести его.

На основании выданного судом исполнительного документа 12 февраля 2021 года Федеральной службой судебных приставов было возбуждено исполнительное производство № 7648/21/42012-ИП. Однако 10 марта 2021 года Наталья Кинслер обратилась в суд с заявлением о прекращении указанного исполнительного производства, а 17 марта 2021 года – с заявлением о приостановлении этого же исполнительного производства до разрешения заявления о его прекращении.

25 марта 2021 года заявление о приостановлении исполнительного производства было удовлетворено. Исполнительное производство о сносе самовольно возведённого строения было приостановлено до вступления в законную силу судебного постановления о прекращении исполнительного производства.

Определением Мариинского городского суда Кемеровской области от 23 июня 2021 года в удовлетворении заявления Натальи Кинслер о прекращении исполнительного производства было отказано. Однако указанное определение на сегодняшний день в законную силу не вступило, так как накануне, 29 июня 2021 года, от Натальи Кинслер поступила частная жалоба в отношении вынесенного судом определения.

После выполнения установленных требований процессуального законодательства производство по частной жалобе будет направлено в Кемеровский областной суд для принятия окончательного решения по заявлению.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев