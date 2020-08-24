В Кузбассе вступил в законную силу приговор в отношении жителя Мариинска, осуждённого за контрабанду анаболических стероидов из Республики Беларусь
25-летний житель Мариинска, около шести лет занимающийся спортом, для усиления своих силовых показателей заказал через сеть «Интернет» из Республики Беларусь два препарата анаболических стероидов, содержащих в своём составе запрещённые сильнодействующие вещества.
Получив посылку с заказом в отделении почтовой связи, на выходе он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Кемеровской области.
В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что в конце мая 2018 года обвиняемый через сеть «Интернет» на одном из сайтов произвёл заказ у неустановленного лица, находящегося в Республике Беларусь, на поставку анаболических стероидов – «SP PROPIONATE» и «STROMBAFORT», содержащих в своём составе вещества, включённые в
Международным почтовым отправлением сильнодействующие вещества пересекли Государственную границу Российской Федерации с Республикой Беларусь, и в середине июня 2018 года, получив заказ в отделении почтовой связи Мариинска, на выходе обвиняемый был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Кемеровской области.
В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал. Пояснил, что умысла на контрабанду не имел, приобретая изъятые у него вещества для личного употребления с целью увеличения силовых показателей. Получая почтовое отправление, был уверен, что запрещённые к ввозу на территорию Российской Федерации вещества не допускаются, так как проходят таможенный контроль и проверку почтовой службой.
Однако, несмотря на непризнание подсудимым вины, в результате рассмотрения уголовного дела она была полностью доказана совокупностью исследованных судом как письменных доказательств, так и показаниями свидетелей.
«Получатель международного почтового отправления, содержащего предметы контрабанды, если он, в частности, приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил свои персональные данные, адрес, предусмотрел способы получения и (или) сокрытия заказанного товара, подлежит ответственности как исполнитель контрабанды», – говорится в приговоре Мариинского городского суда Кемеровской области.
Признав подсудимого виновным в совершении контрабанды сильнодействующих веществ, то есть в незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ (часть первая статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации), учитывая отсутствие отягчающих, а также наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы, постановив считать данное наказание условным с испытательным сроком 2 года.
Не согласившись с приговором суда, осуждённый и его защитник обжаловали постановленный судебный акт в Кемеровский областной суд.
В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда изменила приговор, снизив назначенное осуждённому наказание до 2 лет 6 месяцев лишения свободы, оставив без изменения условное его назначение и размер испытательного срока в виде 2 лет.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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