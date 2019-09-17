В Мариинске суд взыскал в пользу покупателя 178,5 тысяч рублей

В середине июля 2019 года в Мариинский городской суд Кемеровской области с иском о защите прав потребителя обратился местный житель с требованием о расторжении договора купли-продажи, а также о взыскании уплаченной за приобретённый товар денежной суммы, компенсации морального вреда и штрафа в размере 50 от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.

Как следует из материалов гражданского дела, 21 мая 2019 года истец приобрёл на презентации у представителя ООО «Азон» (г.Астрахань) многофункциональную вибромассажную накидку «HM 2187» за 118 тысяч рублей. Также в подарок продавцом были переданы 2 подушки, одеяло, пылесос и ручной массажёр. Согласно условиям договора купли-продажи, оплата товара производилась в кредит, но сумма процентов по кредиту и стоимость дополнительных банковских услуг при их наличии в цену товара не входили. В связи с данным условием истец заключил с одним из коммерческих банков кредитный договор сроком на три года с процентной ставкой 18,02% годовых.

Однако 23 мая 2019 года (через два дня после покупки) покупатель направил претензию в ООО «Азон» о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных денежных средств в связи с тем, что при приобретении массажной накидки ему не была доведена информация о медицинских противопоказаниях её использования. Согласно отчёту об отслеживании почтового отправления, компания-продавец получила претензию 11 июня 2019 года, которую оставила без ответа.

Несмотря на то, что как в инструкции по эксплуатации, так и в договоре купли-продажи вибромассажной накидки указано, что она является технически сложным товаром бытового назначения – электробытовым прибором, суд установил её медицинское предназначение, так как может быть использована для различных типов массажа.

В связи с этим продавец должен был довести до потребителя сведения об изготовителе товара и о том, что изготовитель вправе заниматься производством медицинских изделий. Не было предоставлено сведений и о регистрационном удостоверении на массажную накидку, выданном Росздравнадзором, что влечёт незаконность продажи таких медицинских изделий, в том числе в розничной торговой сети.

Таким образом, судом установлено, что представителем ООО «Азон» не была доведена до сведения покупателя достаточная и достоверная информация о товаре, который является медицинским изделием, что является нарушением законодательства о защите прав потребителей.

В результате рассмотрения гражданского дела решением Мариинского городского суда Кемеровской области договор купли-продажи вибромассажной накидки был расторгнут.

С ООО «Азон» в пользу покупателя взыскана уплаченная за товар денежная сумма в размере 118 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере одной тысячи рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 59 тысяч 500 рублей.

Общая сумма, взысканная судом в пользу потребителя, составила 178 тысяч 500 рублей.

При этом покупатель обязан вернуть вибромассажную накидку и полученные в подарок изделия, а компания-продавец обязана их принять в течение месяца после вступления решения суда в законную силу.