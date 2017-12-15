В Кузбассе введен противопожарный режим

Кемеровчан зовут на мастер-класс по созданию войлочных изделий Мастер-класс устроят специалисты Кемеровского областного центра народного творчества и досуга.

В Кузбассе значительно вырос объём доходов в консолидированный бюджет За десять месяцев 2017 года объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета...

Прокопчанин украл и съел продукты из чувства мести Житель города Прокопьевска ограбил магазин, в котором раньше работал грузчиком, сообщает ГУ МВД по...