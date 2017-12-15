В Кузбассе введен противопожарный режим

С 15 декабря 2018 по 15 февраля 2018 года на территории Кузбасса введен особый противопожарный режим.
В этот период, когда в связи с интенсивной эксплуатацией печей и отопительных приборов высок риск возникновения пожаров, сотрудники МЧС России совместно с представителями муниципальных образований и общественности предпримут усиленные меры для того, чтобы не допустить роста пожаров.
15/12/2017
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