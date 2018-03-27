В Кузбассе введен режим ЧС федерального уровня

На территории Кемеровской области введен режим «Чрезвычайная ситуация» федерального уровня.
27, 28 и 29 марта в регионе объявлены днём траура. По факту пожара в торговом центре «Зимняя вишня» возбуждено уголовное дело, расследование которого передано в Центральный аппарат СК РФ. В рамках уголовного дела задержаны и допрошены пять человек.
Ранее полпред Президента по СФО Сергей Меняйло рекомендовал высшим должностным лицам субъектов Федерации округа создать в регионах межведомственные рабочие группы (комиссии) с участием контрольно-надзорных и правоохранительных органов для проведения в кратчайшие сроки оценки состояния безопасности мест массового пребывания людей.
27/03/2018
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