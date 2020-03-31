Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе введен временный режим самоизоляции для всех граждан

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение нового коронавируса COVID-2019. 

С 31 марта в регионе отменены плановые госпитализации, прием врачей, диспансеризация, профосмотры. Исключение сделано только для пациентов с социально-значимыми и опасными для жизни и здоровья заболеваниями. Также прекращены плановые вакцинации детского и взрослого населения, кроме новорожденных.

Распоряжение губернатора приостанавливает работу торгово-развлекательных центров. В помещениях ТРЦ продолжат работать только аптеки, салоны связи, магазины продуктов и товаров первой необходимости.

Временно запрещена работа организаций общепита, магазинов, торгующих только алкогольной и табачной продукцией, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов с подобными услугами. Приостанавливается работа стоматологических кабинетов и клиник, кроме оказания экстренной или неотложной помощи.

Кузбассовцам рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, парков, скверов, мест культуры и отдыха, детских площадок.

«С сегодняшнего дня вам рекомендовано не покидать квартиру или дом. Исключение только для обращения за медицинской помощью и поездок на работу, если вы не можете работать удаленно. Можно ходить за покупками в ближайший к вашему дому магазин или аптеку, выносить мусор, выгуливать домашних животных — но на расстоянии не больше 100 метров от места вашего жительства», — сказал Сергей Цивилев.

Несовершеннолетним, по распоряжению губернатора, рекомендовано передвигаться только в сопровождении родителей или иных законных представителей.

Всем прибывающим в Кузбасс из других регионов России, рекомендовано сообщать о прибытии по номерам телефонов 8-800-201-25-22 или 112, электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru. В случае появления первых симптомов респираторного заболевания, следует незамедлительно обращаться по телефону за медицинской помощью без посещения медицинских организаций. Кроме того, всем въезжающим рекомендовано провести 14 дней в режиме самоизоляции. Работодатели обязаны на время самоизоляции перевести сотрудников на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

С сегодняшнего дня приостановлено автобусное сообщение с регионами, в которых выявлены случаи новой коронавирусной инфекции. Общественный транспорт Кузбасса работает по графику выходного дня.

Поручено также разработать комплекс мер по ограничению выезда жителей Кузбасса за пределы области и въезда в регион для граждан, проживающих в других субъектах РФ.

Дворовые и общественные территории должны дезинфицироваться не менее двух раз в неделю. Соответствующим органам рекомендовано не начислять пени за несвоевременную оплату населением коммунальных услуг, а также взносов на капремонт многоквартирных домов в течение трех месяцев.

В детских садах будет организована работа дежурных групп с соблюдением санитарного режима.

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
31/03/2020
Общество
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Полиция Кузбасса выявила 63 факта нарушения режима самоизоляции
С начала проверок соблюдения режима самоизоляции полиция Кузбасса выявила уже 63 факта его...
Новокузнецк в рабочий день избавился от пробок
Многие работают дистанционно, либо отдыхают и людям не надо по вечерам возвращаться в Новокузнецк....
Угольные компании Кузбасса расширяют границы
По данным публичной кадастровой карты, переданные участки относятся к категории земель...
Военкоматы Свердловской области остановили прием будущих призывников
С этой недели все военкоматы Свердловской области остановили прием призывников. Эти учреждения...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus