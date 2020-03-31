В Кузбассе введен временный режим самоизоляции для всех граждан

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение нового коронавируса COVID-2019.

С 31 марта в регионе отменены плановые госпитализации, прием врачей, диспансеризация, профосмотры. Исключение сделано только для пациентов с социально-значимыми и опасными для жизни и здоровья заболеваниями. Также прекращены плановые вакцинации детского и взрослого населения, кроме новорожденных.



Распоряжение губернатора приостанавливает работу торгово-развлекательных центров. В помещениях ТРЦ продолжат работать только аптеки, салоны связи, магазины продуктов и товаров первой необходимости.



Временно запрещена работа организаций общепита, магазинов, торгующих только алкогольной и табачной продукцией, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов с подобными услугами. Приостанавливается работа стоматологических кабинетов и клиник, кроме оказания экстренной или неотложной помощи.



Кузбассовцам рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, парков, скверов, мест культуры и отдыха, детских площадок.



«С сегодняшнего дня вам рекомендовано не покидать квартиру или дом. Исключение только для обращения за медицинской помощью и поездок на работу, если вы не можете работать удаленно. Можно ходить за покупками в ближайший к вашему дому магазин или аптеку, выносить мусор, выгуливать домашних животных — но на расстоянии не больше 100 метров от места вашего жительства», — сказал Сергей Цивилев.



Несовершеннолетним, по распоряжению губернатора, рекомендовано передвигаться только в сопровождении родителей или иных законных представителей.



Всем прибывающим в Кузбасс из других регионов России, рекомендовано сообщать о прибытии по номерам телефонов 8-800-201-25-22 или 112, электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru. В случае появления первых симптомов респираторного заболевания, следует незамедлительно обращаться по телефону за медицинской помощью без посещения медицинских организаций. Кроме того, всем въезжающим рекомендовано провести 14 дней в режиме самоизоляции. Работодатели обязаны на время самоизоляции перевести сотрудников на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.



С сегодняшнего дня приостановлено автобусное сообщение с регионами, в которых выявлены случаи новой коронавирусной инфекции. Общественный транспорт Кузбасса работает по графику выходного дня.



Поручено также разработать комплекс мер по ограничению выезда жителей Кузбасса за пределы области и въезда в регион для граждан, проживающих в других субъектах РФ.



Дворовые и общественные территории должны дезинфицироваться не менее двух раз в неделю. Соответствующим органам рекомендовано не начислять пени за несвоевременную оплату населением коммунальных услуг, а также взносов на капремонт многоквартирных домов в течение трех месяцев.



В детских садах будет организована работа дежурных групп с соблюдением санитарного режима.