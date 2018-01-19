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В Кузбассе введут новую меру поддержки инвалидов

В 2018 году в Кузбассе будет введена новая мера поддержки – организация стажировки инвалидов молодого возраста из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования.

В программе смогут принять участие любые организации и индивидуальные предприниматели, а также учреждения бюджетной сферы.

На стажировку будут направляться инвалиды в возрасте до 30 лет, имеющие показания к трудовой деятельности, завершившие обучение по любой форме обучения и не приступавшие к трудовой деятельности.

Организации, принявшей участие в программе, будет выплачиваться компенсация на оплату труда стажера и на доплату наставнику.

Общество
kuzbassnews.ru
19/01/2018
Общество
Новости Кузбасса

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