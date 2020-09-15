В Кузбассе вводится режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше

Для противодействия распространению COVID-19 по предложению главного санитарного врача области для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вводится режим изоляции в домашних условиях (самоизоляции).
Ограничительная мера будет действовать с 15 по 30 сентября.
Пожилые люди могут покидать дом, чтобы:
— посетить медицинскую организацию;
— сходить в аптеку/аптечные пункты, салоны оптики, торговые объекты;
— посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ;
— в случаях, связанных с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам;
— в иных экстренных случаях.
Для получения листка нетрудоспособности гражданам необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства к участковому врачу-терапевту, сообщает оперштаб Кузбасса по коронавирусу.
Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
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