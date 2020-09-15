В Кузбассе вводится режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше

Для противодействия распространению COVID-19 по предложению главного санитарного врача области для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вводится режим изоляции в домашних условиях (самоизоляции).



Ограничительная мера будет действовать с 15 по 30 сентября.



Пожилые люди могут покидать дом, чтобы:



— посетить медицинскую организацию;

— сходить в аптеку/аптечные пункты, салоны оптики, торговые объекты;

— посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ;

— в случаях, связанных с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам;

— в иных экстренных случаях.



Для получения листка нетрудоспособности гражданам необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства к участковому врачу-терапевту, сообщает оперштаб Кузбасса по коронавирусу.



Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.