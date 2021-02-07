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В Кузбассе выбирают лучшую художественную работу 2020 года

В Кузбасском центре искусств в Кемерове открылась областная художественная выставка «Вернисаж. Лучшая работа года», посвященная 300-летию региона. В экспозиции представлено более 100 авторских произведений: картины, предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура.

Все посетители экспозиции до 26 февраля включительно вместе с входным билетом будут получать купон для голосования за лучшую, по их мнению, работу. Подсчет голосов проведут на церемонии закрытия выставки, победитель получит приз зрительских симпатий. Кроме того, профессиональное жюри выберет трех победителей, а также лауреата в номинации «Дебют». Все они получат денежные премии и дипломы.

Участники творческого конкурса — профессиональные художники, члены Кемеровского и Новокузнецкого отделений Союза художников России, а также студенты профильных высших и средних специальных учебных заведений. На выставке представлены работы, выполненные в разных стилях и жанрах.

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kuzbassnews.ru
07/02/2021
Культура
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