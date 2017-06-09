В Кузбассе выбрали лучшую молодую семью

9 июня в кемеровском Театре для детей и молодёжи состоялся финал областного конкурса «Молодая семья Кузбасса — 2017».
Участники демонстрировали судьям визитную карточку семей, состязались в танцевальном турнире и сценических постановках.
В результате, победителями состязания стала семья Гордиенко из Мысков.
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