В Кузбассе выбрали лучшую молодую семью

В Кузбассе больше двух недель ищут пропавшую женщину В Новокузнецком районе без вести пропала 58-летняя Ольга Григорьевна Дрелинг. Женщина ушла из дома...

Бригада шахты «Алардинская» добыла 1 миллион тонн угля (Кемеровская область) Миллионную тонну угля с начала года выдала на-гора бригада Альберта Ямалиева с добычного участка №1...

За знаки внимания: кузбассовец убил пристававшего к нему мужчину В феврале этого года мужчина убил приятеля, который оказывал ему знаки внимания. Теперь кузбассовец...