В Кузбассе выбрали название новому мосту через Томь

На платформе «Кузбасс Онлайн» завершилось народное голосование за название нового моста через Томь. Он станет ключевым объектом строительства северо-западного обхода Кемерова, включенного в программу социально-экономического развития региона до 2024 года. Программа утверждена по поручению Президента России Владимира Путина.



С 26 января на платформу «Кузбасс Онлайн» поступило около 1500 предложений по названию моста и его оформлению. В выборе приняли участие более 5500 местных жителей.



Большее количество голосов кузбассовцы отдали за название «Звездный» - за него отдано 1495 голосов. На втором месте - «Ятимовский» с 1416 голосами, на третьем - «Крековский», ему отдали предпочтение 332 участника голосования.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса