Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе выбрали выбрали самого красивого следователя

За звание самого красивого следователя Кузбасса боролись 16 девушек в погонах из Новокузнецка, Кемерово, Киселёвска, Прокопьевска, Белова и других городов и районов Кемеровской области.

Экспертами красоты и главными членами жюри стали сотрудники органов внутренних дел Кузбасса.

В результате королевой красоты слала следователь ОМВД России по Новокузнецкому району Степанида Мельникова.

На втором и третьем месте оказались следователь ОМВД России по Калтану Анастасия Писклова и старший следователь ОМВД России по Прокопьевску Гуласал Канина.

Общество
Топ
Белово
Калтан
Кемерово
Киселевск
Новокузнецк
Осинники
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
09/04/2018
Общество
Топ
Белово
Калтан
Кемерово
Киселевск
Новокузнецк
Осинники
Прокопьевск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове суд запретил пять сайтов, на которых продавали алкоголь
Центральный районный суд Кемерова закрыл пять сайтов, на которых незаконно велась торговля...
Казань поддержит Кемерово железной вишней
Фото: https://www.facebook.com/korch86/ Ульяновская гильдия кузнецов изготовит большое вишневое...
Иномарка протаранила остановочный павильон в Новокузнецке
Водитель Mercedes врезался в остановку на улице Новобайдаевской в Новокузнецке.
В Кемерове напишут диктант, посвящённый 100-летию города
15 апреля на базе КемГУ пройдёт исторический диктант «Уже я век тобой горжусь!». Он будет посвящён...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus