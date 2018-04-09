В Кузбассе выбрали выбрали самого красивого следователя

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За звание самого красивого следователя Кузбасса боролись 16 девушек в погонах из Новокузнецка, Кемерово, Киселёвска, Прокопьевска, Белова и других городов и районов Кемеровской области.
Экспертами красоты и главными членами жюри стали сотрудники органов внутренних дел Кузбасса.
В результате королевой красоты слала следователь ОМВД России по Новокузнецкому району Степанида Мельникова.
На втором и третьем месте оказались следователь ОМВД России по Калтану Анастасия Писклова и старший следователь ОМВД России по Прокопьевску Гуласал Канина.
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